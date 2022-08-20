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Ankara'da uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve gerçekleştirilen operasyonda 73 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan ekipman ile içlerinde tarihi olduğu değerlendirilen toplam 112 parça obje ele geçirildi.
Ankara'da uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine Çankaya'da  M.Y.T. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüpheli M.Y.T'nin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan M.Y.T.'nin beyanları ve yapılan teknik- fiziki takibin ardından uyuşturucu tedarikçisinin M.E. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. M.E.'nin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evine düzenlenen operasyonda 73 gram esrar ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 tüfek, 43 sikke, 5 mühür, 23 obje, 4'ü kılıfsız 6 kılıç ve 8 hançer, 7 toplu tabanca ve 2 barutluk ele geçirildi. 

Aramada uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 1 körük, 1 kurşun dökme kalıbı 1 kilit, 1 çakmak, 1 terazi ağırlığı, 2 el terazisi, 1 sürmelik, 2 barutluk, 1 kapaklı kap, 1 bakır yuvarlak şişe ile 1 taş objeye el konuldu.

Tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen eşyalar ayırt edilerek gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

Konuyla ilgili şüpheli  M.Y.T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

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