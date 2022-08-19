Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

Kızılcahamam ilçesindeki bir evde izinsiz kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan timler, düzenlediği operasyonla, L.A, H.D.A, A.D. ve Ü.L, isimli şüphelileri evlerinde gözaltına aldı.

Ekiplerce, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 109 kök kenevir, 3 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 23 av tüfeği fişeği, 2 su kabı ile 15 gram kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.