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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı için takibe alınan Z.A. ve D.G.'den uyuşturucu temin eden 3 kişi, dün polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda Z.A. ve D.G.'nin adreslerine operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin yanı sıra, 966 gram eroin, 1,4 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 17 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edilen 2 bin 300 TL ele geçirildi. 

Z.A. ve D.G.'nin uyuşturucu maddeyi H.A. ve Ö.B.'den temin ettiklerini tespit eden ekipler, bugün de şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüphelinin yanı sıra 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan Z.A., D.G., H.A. ve Ö.B.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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