Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonları düzenlendi

Operasyonlar kapsamında, 8 aylık bebeğiyle İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getiren kadının çantasında 7 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonları kapsamında, bebek çantasında 7 kilo 140 gram eroin yakalandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Gece yapıyoruz, uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım." ifadelerinin ardından "gündüz" operasyonları düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, ekipler, Altındağ ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bebek çantasında 7 kilo 140 gram eroin

Öte yandan ekipler, düzenledikleri bir diğer operasyonda, 25 yaşında bir kadının 8 aylık bebeğiyle İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla uyuşturucu getireceği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine ekipler, İstanbul yolunda kadının bindiği otobüsü takibe aldı.

Otobüsü uygulama noktasında durduran ekipler, uyuşturucu taşıyan Zeynep Y'i gözaltına aldı.

Zeynep Y'nin yanında taşıdığı içerisinde çocuk eşyalarının da yer aldığı bebek çantasında 14 kalıp halinde 7 kilo 140 gram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Zeynep Y, adliyeye sevk edildi.