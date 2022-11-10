Ankara’da Vakıflar Müdürlüğü’nden kiralık büro, daire ve dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki 14 adet taşınmazı 2 yıllığına (büro, daire, dükkan) ihaleyle kiraya veriyor.
İhale açık teklif usulü ile 24.11.2022 günü saat 14:00’da yapılacak.
Kiracı, elektrik, su, doğalgaz v.b abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracak.
Ankara’da Vakıflar Müdürlüğü’nden kiralık büro, daire ve dükkanların listesi ve muhammen bedelleri için TIKLAYIN.
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