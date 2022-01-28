Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit ettikleri teröristlerin Ankara'daki adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'de bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı belirlenen yabancı uyruklu E.E, C.H.E. ve H.A. yakalandı.
Aramalarda örgütsel faaliyetlere ilişkin fotoğraflar ve videolar ele geçirildi.
Teröristler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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