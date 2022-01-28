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Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 terörist tutuklandı.
Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit ettikleri teröristlerin Ankara'daki adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'de bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı belirlenen yabancı uyruklu E.E, C.H.E. ve H.A. yakalandı.

Aramalarda örgütsel faaliyetlere ilişkin fotoğraflar ve videolar ele geçirildi.

Teröristler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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