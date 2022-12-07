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Ankara’da yapılan operasyonlarda 427 kişi tutuklandı

Ankara’da 10-24 Kasım tarihlerinde yapılan asayiş uygulamaları sonucunda yakalanan bin 928 kişiden 375’i tutuklandı. Öte yandan Ankara’da geçen hafta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 433 şüphelinin 52’si tutuklandı.
Ankara’da yapılan operasyonlarda 427 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü 10-24 Kasım tarihlerinde asayiş uygulamaları düzenledi. Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 375 kişi tutuklandı. Öte yandan geçen hafta yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 433 kişiden 52’si tutuklandı.

 BİN 928 KİŞİ YAKALANDI 

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçesinde asayiş uygulamaları yapıldı. 10 Kasım ve 24 Kasım tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamada 561 bin 351 adet Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgulamalarının sonucunda bin 928 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 375’i sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. 

Ankara’da düzenlenen asayiş uygulamasında 187 bin 648 araç Ankara emniyet müdürlüğü ekiplerince kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından 8 aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Asayiş uygulamalarında 115 adet motosiklete Trafik Kanunu’na aykırılıktan ötürü işlem yapıldı. Aynı zamanda 2 bin 229 kişiye 5 bin 326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na muhalefetten ötürü işlem yapılırken 41 modifiyeli araca da yine 2 bin 918 Sayılı Trafik Kanunu’na aykırılık sebebiyle işlem uygulandı. 

Yapılan uygulamaların ardından 69 adet ruhsatsız tabanca, bin 10 fişek, 39 kurusıkı tabanca, 23 belgesiz av tüfeğinin yanında 126 adet kesici ve delici alet Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup ele geçirildi.  

 UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK 

Öte yandan geçen hafta başkentte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 433 şüpheliden 52’si tutuklandı. 

Son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram bonzai, 36 bin 418 uyuşturucu hap, 59 kilo 400 gram eroin, 905 gram kokain, 556 gram metamfetamin ve 32 kilo 200 gram esrar Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 433 kişiden 52’si tutuklandı.

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