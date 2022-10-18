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Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi'nde Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma töreni nedeniyle yarın sabah saat 07.00'den program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Ekim Çarşamba günü Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma töreninin yapılacak olması nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili alınan güvenlik önlemleri kapsamında saat 07.00'den program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda açılışlar ve önlemler kapsamında trafiğe kapanan yollar hakkında şu bilgiler verildi:

"19.10.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi’nde (Akay Kavşağı Yokuşu) Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma töreninin yapılacak olması nedeniyle 19.10.2022 Çarşamba günü saat 07.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar; Esat Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Olgunlar Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Konur Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Karanfil Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Bankacı Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Güfte Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Tunus Caddesinin Esat Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Vekâletler Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Mediha Eldem Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Binektaşı Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Binektaşı Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Bardacık Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Büklüm Caddesinin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Akay Kavşak'ta bulunan alt geçitlerin tamamı (Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Tunus Caddesi) çift yönlü, İhtiyaç duyulması halinde Atatürk Bulvarının Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinlik sona erene kadar trafiğine kapatılacaktır."

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.

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