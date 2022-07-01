Ankara'da yine sel felaketi! Acı haber geldi

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keçiören'de su basan bir binada 21 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşılırken kaybolan 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

VALİ ŞAHİN AÇIKLADI: 21 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara bir kez daha sağanak kâbusu yaşadı. Vali Vasip Şahin, "Sağanak nedeniyle su basan bir evde 21 yaşındaki genç bir kız hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından selde kaybolan 1 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İHA'nın geçtiği habere göre Keçiören'deki sel baskınında hayatını kaybeden genç kızın isminin Busenur Doğanay (21) olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi.

Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.