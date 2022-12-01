Ankara'da yolcu otobüslerine 'kış lastiği' denetimi; takmayana 1152 lira ceza

Ankara'da, ticari araçlarda kış lastiği takma zorulunluluğu nedeniyle yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık itibarıyla yolcu ve yük taşımacılığı yapılan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) denetim yaptı.

Ekipler, terminale giriş ve çıkış yapan yolcu otobüslerine kış lastiği takılıp takılmadığını, lastik diş derinliklerini ve araçların evrakını kontrol etti. Uygulamada, 2 otobüse 1152'şer lira para cezası uygulandı. Ayrıca, otobüs sürücüleri en yakın yerleşim biriminde lastiklerini değiştirmeleri gerektiği, aksi takdirde cezanın tekrar edeceği konusunda uyarıldı.

Yurt genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2023'te sona erecek.