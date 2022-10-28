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Ankara'da Yozgat Tanıtım Günleri devam ediyor

Ankara'da Yozgat Tanıtım Günleri devam ediyor
Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri devam ediyor. Tanıtım günlerinde Yozgat kültürel değerleri ve mutfağıyla misafirlerine tanıtılıyor.
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