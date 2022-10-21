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Ankara'da zirai don uyarısı: Gece don vurması ve zirai dona karşı alınacak tedbirler neler? 

Ankara'da zirai don uyarısı yapıldı. Cuma ve hafta sonu geceleri hava sıcaklığının eksiye düşmesi bekleniyor. Peki gece don vurması ve zirai don olaylarına karşı alınacak tedbirler neler? 
Ankara'da zirai don uyarısı: Gece don vurması ve zirai dona karşı alınacak tedbirler neler? 

Başkent Ankara'da zirai don uyarısı yapıldı. Cuma ve hafta sonu geceleri hava sıcaklığının eksiye düşmesi bekleniyor.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Cuma günü ve hafta sonu il genelinde hava sıcaklarının düşmesi nedeniyle zirai don riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. 

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada şöyle dedi: "21 Ekim Cuma günü ve hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde ilimiz genelinde beklenen hafif zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 

Peki gece don vurması ve zirai don olaylarına karşı alınacak tedbirler neler? İlgili haberimiz için TIKLAYIN

 

Gazete İlksayfa 

 

 

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