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Ankara'daki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin, istinaf veya Yargıtayda cezaları kesinleşen örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışan bazı örgüt mensuplarının, gizlenmek için kullandıkları "gaybubet" evlerinde saklandıkları belirlendi.

Bu kişilerin, İstinaf veya Yargıtay'da cezaları kesinleşen diğer örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamak amacıyla çalıştıkları tespit edildi.

Bu bilgiler üzerine çalışma başlatan ekipler, 1 aylık teknik ve fiziki takip sonucu örgüt üyelerinin saklandıkları evleri belirledi.

Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 3'ünün örgütün "askeri mahrem" yapılanmasında, birinin "adliye mahrem" yapılanmasında yönetici konumunda bulunduğu, örgütün Nevşehir ve Sivas illerinden sorumlu "ablalarının" da şüpheliler arasında yer aldığı kaydedildi.

Şüpheliler arasında, meslekten ihraç edilen eski Tuğgeneral E.Y. ile ihraç edilen 5 subay ve astsubayın da bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin de "örgütün sivil yapılanmasında sorumlu seviyede görev aldıkları ve örgüte finans sağladıklarına dair haklarında etkin pişmanlık beyanları ve deliller nedeniyle" arandıkları belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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