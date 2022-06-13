Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi

Ankara'da beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."