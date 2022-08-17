  • BIST 2.913,30
  • Altın 1025.949
  • Dolar 17.9584
  • Euro 18.2471
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8-14 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 4 bin 40 sahte bandrol, 1110 paket kaçak sigara, 223 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 72 kilogram kaçak tütün, 15 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 254 bin 20 makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kardeşinin park halindeki hafif ticari aracını ateşe verdi; o anlar kamerada16 Ağustos 2022 Salı 18:45
  • Akbük Koyu'nda deniz işgaline 'dur' denildi16 Ağustos 2022 Salı 17:48
  • Datça'da 78 kaçak göçmenle yakalanan 2 Rus organizatör tutuklandı16 Ağustos 2022 Salı 17:47
  • Pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü16 Ağustos 2022 Salı 16:51
  • Evinin camından ateş edip sosyal medyada yayınlayan genç gözaltında16 Ağustos 2022 Salı 11:59
  • Polatlı'da bir erkeğin kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kameraya yansıdı16 Ağustos 2022 Salı 09:50
  • Deterjan Pazarı soruşturmasında 2 tutuklama16 Ağustos 2022 Salı 09:34
  • Otomobilde unutulan 3 yaşındaki Suriyeli Badr, yaşamını yitirdi15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:22
  • Kayseri'de komşular arasında silahlı kavga: 5 yaralı15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:26
  • Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti