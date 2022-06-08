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Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı

Başkentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki gözlük fabrikasında bir süre mahsur kalan 115 kişiden yaralanan 11'i tedavi altına alındı.
Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gözlük fabrikasını yağış nedeniyle su bastı.

Su baskını dolayısıyla mahsur kalan 115 kişinin kurtarılması çalışmalarına bölgedeki iş makinalarıyla destek verildi.

Biriken suyun oluşturduğu basınca dayanamayarak patlayan iş yeri camları bazı kişileri yaraladı.

Sağanağın ardından olay yerine gelen AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, bölgede su tahliyesi ve arama-kurtarma çalışması başlattı.

Ankara İtfaiyesi dalgıçları, fabrikanın bodrum katında biriken 4 metrelik suyun içinde arama-kurtarma çalışması yürüttü.

"Şu an içeride kimse yok, tamamı tahliye edildi"
Gözlük fabrikasının işletme müdürü Metin Bilgi, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yağmurun 10-15 dakika içinde su baskınına yol açtığını söyledi.

Su baskını başladığında fabrikanın elektriğini kapattıklarını ve personelin tamamını üst katlara çıkardıklarını anlatan Bilgi, "Bu esnada su baskınında alt kattaki camların patlaması nedeniyle yaralanan personeller oldu. Ayağını, kolunu, bacağını sağa sola vurup yaralananlar oldu, 11 yaralı var. Şu an içeride kimse yok, tamamı tahliye edildi. Yaralılar hastanede, hayati tehlikesi olan yok." diye konuştu.

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