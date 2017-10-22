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Ankara'daki türbeler! Ankara'daki türbe isimleri

Ankara'ya gelip de türbeleri gezmeyen çok az kişi vardır. Fakat adını bile yeni duyduğunuz Ankara türbeleri isimleriyle birlikte haberimizin detayında...
Ankara'daki türbeler! Ankara'daki türbe isimleri

Konum ve ulaşım bakımdan iyi olması sebebiyle Ankara özellikle çevre illerdeki vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Ankara'ya gidip türbeleri gezmek isteyenler isimlerini merak ediyor. Peki Ankara'da kaç tane türbe var? İşte Ankara'da gezilip görülmesi gereken türbeler ve tam isimleri

ANKARA'DA BULUNAN TÜRBELER!

Merkezde bulunan Türbeler

  • Hacı Bayram-ı Veli   
  • Edhem Baba – Ankara    
  • Ahmed Baba – Ankara       
  • Ahi Yakup            
  • Taceddin-i Veli 
  • Hüsameddin Ankaravi      
  • Mehmed Bahaeddin Veled Çelebi İzbudak    
  • Eyüp Sabri Hayırlıoğlu      
  • Ahmed Hamdi Akseki     
  • İzmirli İsmail Hakkı    
  • Muhammed Rıfat Börekçi         
  • Ahi Yusuf Bin Ahi İshak      
  • Hüseyin Bin Seyyid Şemseddin 
  • Ahi Hüsameddin      
  • Ahi Şerafettin         
  • Zeynel Abidin         
  • Şeyh Mehmd Tayyib Baba     
  • Arabacılar Kahyası İsmail Ağa 
  • Mustafa Tacettin Efendi     
  • Abdullah Çetin Faruki 
  • Şeyh Ebu İshak           
  • Seyyid Hüseyin Gazi      
  • Şeyh Taceddin Sultan      
  • Ahi Elvan        
  • Kul Derviş          
  • Hallaç Mahmud Efendi   
  • Karyağdı Hatun             
  • Yakub Abdal                  
  • Yürüyen Dede – Ankara 
  • Seyyid Cemali Türbesi
  • Ahi Mesut                     
  • Hacı Hasan Burkay      
  • Ahmet Kayhan           
  • Molla Zeyrek
  • Tiritzade Hüseyin Efendi   
  • Turasan Bey                   
  • Seydi Yusuf Dede       

Bağlum'da bulunan Türbeler

  • Ahmed Mekki efendi     
  • Abdulhakim Arvasi       
  • Mustafa Asım Köksal   
  • Mehmed Emin Haksever      
  • Yusuf Evliya
  • Sadık Evliya
  • Yakup Evliya

Ulus'ta bulunan Türbeler

  • Erdede Sultan            
  • Yusuf Dede       
  • Şeyh İzzettin        
  • Baklacı Baba        

Yenimahalle'de bulunan Türbeler

  • Abalı Baba       
  • Dr. Münir Derman      

Polatlı'da bulunan Türbeler

  • Ahi Bacı           
  • Karaca Ahmet – Ankara      
  • Hacı Tuğrul Baba    
  • Baba Yakub           

Nallıhan'da bulunan Türbeler

  • Şeyh Cafer-i Sadık     
  • Hasan Dede   
  • Ömer Şeyh           
  • Taptuk Emre – Ankara   
  • Hasan Ziyauddin Efendi      
  • Bacım Sultan           

Beypazarı'nda bulunan Türbeler

  • Halveti Mehmet Efendi   
  • Ali Efendi Dede    
  • Ayvaşık Dede       
  • Kara Davud       

Ayaş'ta bulunan Türbeler

  • Bünyamin Ayaşi     
  • Şeyh Muhyiddin Efendi       

Çamlıdere'de bulunan Türbeler

  • Osman Sini Türbesi
  • İncik Sultan             
  • Ali Semerkandi       

Çubuk'ta bulunan Türbeler

  • Gül Baba 
  • Şah Kalender Veli     
  • Şeyh Elvan

Afşar Beldesi'nde bulunan Türbeler

  • Dud Dede     

Akyurt'ta bulunan Türbeler

  • Baba Sultan Türbesi

Altındağ'da bulunan Türbeler

  • Gül Baba 
  • Er Sultan    
  • Saraç Sinan      

Güdül'de bulunan Türbeler

  • Samut Bali         
  • Kasım Baba          

Kalecik'te bulunan Türbeler

  • Kazancı Baba   
  • Koyun Baba 
  • Alışoğlu türbesi  

Kızılcahamam'da bulunan Türbeler

  • Baba Kıbel     
  • Kırmızı Ebe  
  • Oruç Gazi      

Şereflikoçhisar'da bulunan Türbeler

  • Enbiya Dede  
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