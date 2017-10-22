Ankara'daki türbeler! Ankara'daki türbe isimleri

Ankara'ya gelip de türbeleri gezmeyen çok az kişi vardır. Fakat adını bile yeni duyduğunuz Ankara türbeleri isimleriyle birlikte haberimizin detayında...

Konum ve ulaşım bakımdan iyi olması sebebiyle Ankara özellikle çevre illerdeki vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Ankara'ya gidip türbeleri gezmek isteyenler isimlerini merak ediyor. Peki Ankara'da kaç tane türbe var? İşte Ankara'da gezilip görülmesi gereken türbeler ve tam isimleri

ANKARA'DA BULUNAN TÜRBELER!

Merkezde bulunan Türbeler

Hacı Bayram-ı Veli

Edhem Baba – Ankara

Ahmed Baba – Ankara

Ahi Yakup

Taceddin-i Veli

Hüsameddin Ankaravi

Mehmed Bahaeddin Veled Çelebi İzbudak

Eyüp Sabri Hayırlıoğlu

Ahmed Hamdi Akseki

İzmirli İsmail Hakkı

Muhammed Rıfat Börekçi

Ahi Yusuf Bin Ahi İshak

Hüseyin Bin Seyyid Şemseddin

Ahi Hüsameddin

Ahi Şerafettin

Zeynel Abidin

Şeyh Mehmd Tayyib Baba

Arabacılar Kahyası İsmail Ağa

Mustafa Tacettin Efendi

Abdullah Çetin Faruki

Şeyh Ebu İshak

Seyyid Hüseyin Gazi

Şeyh Taceddin Sultan

Ahi Elvan

Kul Derviş

Hallaç Mahmud Efendi

Karyağdı Hatun

Yakub Abdal

Yürüyen Dede – Ankara

Seyyid Cemali Türbesi

Ahi Mesut

Hacı Hasan Burkay

Ahmet Kayhan

Molla Zeyrek

Tiritzade Hüseyin Efendi

Turasan Bey

Seydi Yusuf Dede

Bağlum'da bulunan Türbeler

Ahmed Mekki efendi

Abdulhakim Arvasi

Mustafa Asım Köksal

Mehmed Emin Haksever

Yusuf Evliya

Sadık Evliya

Yakup Evliya

Ulus'ta bulunan Türbeler

Erdede Sultan

Yusuf Dede

Şeyh İzzettin

Baklacı Baba

Yenimahalle'de bulunan Türbeler

Abalı Baba

Dr. Münir Derman

Polatlı'da bulunan Türbeler

Ahi Bacı

Karaca Ahmet – Ankara

Hacı Tuğrul Baba

Baba Yakub

Nallıhan'da bulunan Türbeler

Şeyh Cafer-i Sadık

Hasan Dede

Ömer Şeyh

Taptuk Emre – Ankara

Hasan Ziyauddin Efendi

Bacım Sultan

Beypazarı'nda bulunan Türbeler

Halveti Mehmet Efendi

Ali Efendi Dede

Ayvaşık Dede

Kara Davud

Ayaş'ta bulunan Türbeler

Bünyamin Ayaşi

Şeyh Muhyiddin Efendi

Çamlıdere'de bulunan Türbeler

Osman Sini Türbesi

İncik Sultan

Ali Semerkandi

Çubuk'ta bulunan Türbeler

Gül Baba

Şah Kalender Veli

Şeyh Elvan

Afşar Beldesi'nde bulunan Türbeler

Dud Dede

Akyurt'ta bulunan Türbeler

Baba Sultan Türbesi

Altındağ'da bulunan Türbeler

Gül Baba

Er Sultan

Saraç Sinan

Güdül'de bulunan Türbeler

Samut Bali

Kasım Baba

Kalecik'te bulunan Türbeler

Kazancı Baba

Koyun Baba

Alışoğlu türbesi

Kızılcahamam'da bulunan Türbeler

Baba Kıbel

Kırmızı Ebe

Oruç Gazi

Şereflikoçhisar'da bulunan Türbeler