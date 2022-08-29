Ankara'dan Pakistan'a 2 uçak yardım

Türkiye Pakistan'a insani yardımda bulundu. İnsani yardımları taşıyan 2 uçak Ankara'dan hareket ederek Pakistan'a ulaştı.

Türkiye Pakistan'a insani yardımda bulundu. İnsani yardımları taşıyan 2 uçak Ankara'dan hareket ederek Pakistan'a ulaştı.

Dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

Ardından yapılan açıklamada da "Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı" bilgisi verildi.

