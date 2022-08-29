  • BIST 3.146,10
  • Altın 1007.451
  • Dolar 18.1801
  • Euro 18.0513
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara'dan Pakistan'a 2 uçak yardım

Türkiye Pakistan'a insani yardımda bulundu. İnsani yardımları taşıyan 2 uçak Ankara'dan hareket ederek Pakistan'a ulaştı.
Ankara'dan Pakistan'a 2 uçak yardım

Türkiye Pakistan'a insani yardımda bulundu. İnsani yardımları taşıyan 2 uçak Ankara'dan hareket ederek Pakistan'a ulaştı. 

Dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

Ardından yapılan açıklamada da "Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı" bilgisi verildi. 
 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının teşvik ücretlerine dair açıklama28 Ağustos 2022 Pazar 00:43
  • Soylu: LGBTİ’ye alıştırıp gençliğimizi elimizden alacaklar27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:59
  • Bozdağ: Hiç kimse hakim ve savcılara tavsiye ve telkinde bulunamaz27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:40
  • 'Büyük Taarruz' alanında 100 yıllık miğfer ve mermiler bulundu27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:55
  • Ankara'da feci kaza27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:31
  • Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:29
  • Bakan Karaismailoğlu tahıl koridoruyla ilgili rakam paylaştı27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:14
  • Başkentte "Vintage Festivali"26 Ağustos 2022 Cuma 22:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Taarruz' mesajı26 Ağustos 2022 Cuma 22:32
  • Sözcü İbrahim Kalın, Plötner ile Helsinki'de görüştü26 Ağustos 2022 Cuma 22:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti