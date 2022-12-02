Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
5.046,19
Altın
1079.974
Dolar
18.6302
Euro
19.6118
Ankara
8 °C
İstanbul
13 °C
İzmir
12 °C
Konya
4 °C
Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi
Büyükşehir Belediyesi oyunculuk mesleğini tanıtılması için Oyuncu ve Yönetmen Seren Fosforoğlu’nu Başkentlilerle buluşturdu
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Peçenek Mahallesi Konağı’nın da temelini attı
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi sanatla dolu günler geçirmeye devam ediyor
Mamak'ta yüzleri güldüren bir destek daha: Mazot desteği
Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum’daki 23 dönümlük alana kurulan üzüm bağında kış hazırlığı yapıldı
Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle “Evliliğe İlk Adım Semineri” temalı protokol, taraflar arasında imzalandı
Büyükşehir Belediyesi, “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” kapsamında vatandaşları bilgilendirdi
Başıboş sokak köpeklerinden dolayı Mamak’ta 2 öğrenci yaralandı
Beypazarı’nda Köy yaşam merkezleri açılıyor
Pursaklar Belediyesi çalışma yürüterek sokakları yeni görünümüne kavuşturuyor
Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Şanlıurfa'da polis uygulama noktasında silahlı kavga: 2 yaralı, 22 gözaltı
'Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı Kovid-19 önlemlerinin sürdürülmesi' önerisi
5 vatandaşını öldürüp, ülkesine kaçan Afgan için kırmızı bülten
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan tırda 12 kilo esrar ele geçirildi
Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan tırda 12 kilo esrar ele geçirildi
ANKARA'da, Şanlıurfa'dan Ankara'ya ecza malzemesi taşıyan TIR'da 12 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, karı- koca ile birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı.
02 Aralık 2022 Cuma 02:02
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan tırda 12 kilo esrar ele geçirildi
Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi kurtardığı anlar böyle görüntülendi
Libya’da ilk Türk hastanesi açıldı
Randevusuz muayene etmeyen doktoru yumrukladı; o anlar kamerada
işte Türkiye'nin en soğuk noktası
Hasta ineğin arka bacağından çıkan iltihap izleyenleri şoke etti
Son Eklenen Videolar
Arnavutköy'e şehit ateşi düştü
Şanlıurfa’da Suriye uyruklu uyuşturucu satıcıları polise ateş açtı: 2 polis yaralı
Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar İzmir sokaklarına böyle taştı
Faslılar Dünya Kupası'nda gelen galibiyeti İstanbul'da kutladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı patates yemeye davet eden çocuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ikna etti
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Kare kare Düzce depremi
Kendine hayran bırakan şehir: Mostar
Paraşüt tutkunları Uçmakdere'de sonbaharın keyfini yaşıyor
Dünya Kupası'nda forma giyecek en değerli 10 isim belli oldu
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum’daki 23 dönümlük alana kurulan üzüm bağında kış hazırlığı yapıldı
Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle “Evliliğe İlk Adım Semineri” temalı protokol, taraflar arasında imzalandı
Pursaklar Belediyesi çalışma yürüterek sokakları yeni görünümüne kavuşturuyor
Beypazarı’nda Köy yaşam merkezleri açılıyor
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.