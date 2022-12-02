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Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan tırda 12 kilo esrar ele geçirildi

Ankara'dan Şanlıurfa'ya ecza malzemesi taşıyan tırda 12 kilo esrar ele geçirildi
ANKARA'da, Şanlıurfa'dan Ankara'ya ecza malzemesi taşıyan TIR'da 12 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, karı- koca ile birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı.
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