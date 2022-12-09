Ankaragücü şampiyonluk kutlamalarında gözünü kaybettiği davada takipsizlik verildi

Samet Yörükbaş, Ankaragücü’nün Süper Lig’e yükselmesi sebebiyle yapılan kutlamalarda patlayan meşale sebebiyle gözünü kaybetmişti. Savcılık meşale sahibi tespit edilemediği için davada takipsizlik kararı verdi.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nün Süper Lig’e yükselmesi sebebiyle 19 Mayıs Stadı’nda 21 Mayıs’ta şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Kutlamalar esnasında yere atılan bir meşalenin patlaması sonucunda Samet Yörükbaş gözünden yaralanarak ameliyata alındı. Yörükbaş sağ gözünü kaybetti ve yerine protez göz takıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI

Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Savcılık soruşturmasında şüpheli K.K. ifadesinde şampiyonluk kutlamasında böyle bir suç işlediğini kabul etmedi. Savcılık kararında patlamaya polis tarafından tespit edilemeyen kişinin neden olduğu, sorumluluğun uyarılara rağmen kutlamalara meşale getirenlerde olduğu ve olayın kutlamaları organize eden şahısların sorumluluğunda gerçekleşmediği yer aldı.

PROTEZ GÖZ KULLANIYOR

Kutlama yaptıkları sırada bir anda bomba sesi gibi bir ses duyduğunu belirten Samet Yörükbaş, “Bir an kulaklarım çınladı sonra gözümden kan gelmeye başladı. Arkadaşlarımın yardımıyla ambulansa bindim ve hastaneye kaldırıldım. Ameliyatım yaklaşık 6 saat sürdü. Artık gözümün eskisi gibi olma imkanı yok o yüzden protez göz kullanıyorum. Hem yöneticiler hem yetkililerin bizi oyaladığını düşünüyorum. Olay yerinde bir sürü kamera vardı ancak faili bulunamıyor denildi ve dava takipsizlik kararı ile sonuçlandı. Bu olayın öncesinde sanayide çalışıyordum ama doktorlar artık sanayide çalışmamı tavsiye etmiyorlar. Engelli raporumun oranı da yüzde 40’ın altında kaldığı için engelli kadrosuna da giremiyorum. Ortada kaldım” şeklinde konuştu.

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