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Ankaragücü sezonu 25 Haziran'da açacak

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, sezon hazırlıklarına 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak.
Ankaragücü sezonu 25 Haziran'da açacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertli futbolcular 25 Haziran Cumartesi günü Beştepe Tesisleri'nde toplanacak.

İlk kamp çalışmasını Bolu'da yapacak MKE Ankaragücü, bu şehre 28 Haziran Salı günü hareket edecek.

Bolu'da 7 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-lacivertliler, Ankara'ya dönecek. Bayram sonrası ikinci kamp çalışmaları ise Kayseri'de gerçekleştirilecek.

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