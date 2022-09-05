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Ankaragücü taraftarı Salih'e saldırdı! Josef kırmızı kart gördü

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza, kırmızı kart gördü.
Ankaragücü taraftarı Salih'e saldırdı! Josef kırmızı kart gördü

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü taraftarı sahaya girdi.

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara, Josef müdahale etti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, Josef'e taraftara yönelik müdahalesinden dolayı kırmızı kart gösterdi.

"Josef'in kırmızı kartı İptal edilmelidir"

Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı maç ardından yaptığı açıklamada; "Josef'in gördüğü bu kırmızı kartı kabul etmiyoruz. Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediğini söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir kusuru varsa, bu bize iletilirse, biz gereğini yaparız. Bizim bir oyuncumuza da kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz. Sahaya giren saldırgan, hakeme de saldırabilirdi. Josef de Souza, hakeme saldırmak üzereyken müdahale edip hakemi korusa kime kırmızı kart gösterilecekti?" Josef'in kırmızı kartı İptal edilmelidir." dedi.

"Josef'in kırmızını kabul edemiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamıyorum. Kendi takım arkadaşını koruduğu anda kart gördü. Duyguları anlarım ama taraftarın sahaya girmesi ve futbolcumuza saldırması kabul edilemez. Josef'in kırmızını bu anlamda kabul edemiyorum" dedi.

"Bu çok net haksızlık"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Cenk Tosun, bir adım atmasa belime tekme yiyecektim taraftardan. Josef de bunu görüp taraftarı ittirerek uzaklaştırmak istiyor ve sonra kırmızı kart görüyor. Ne yapacaktı orada? Bu çok net haksızlık, düzeltilmesi gerekiyor, umarım ceza almaz" şeklinde konuştu.

"Olanlar kabul edilebilir değil"

Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Maçı geçiyorum, yenersin veya yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilebilir değil. O kadar polis var, güvenlik var ama nasıl oluyor da bir taraftar, dibimize kadar gelip uçan tekme atabiliyor?" diye konuştu.

"Futbolla alakası yoktu bu olanların"

Wout Weghorst ise "Maç sonunda yaşananların normal olduğunu söylemek imkansız. Yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla yaşadığını biliyorum, bunu seviyorum ama bu durum kabul edilemez. Biri Cenk'e vurdu ve cezalandırılmalı. Ağır bir ceza verilmeli ki bir daha yaşanmasın. Saldırı olunca sakat olan arkadaşlarıma kalkan olmak zorunda kaldım. Mesela Josef, kırmızı kart gördü ama bize müdahale etmek isteyen birini engellemeye çalışıyordu. Futbolla alakası yoktu bu olanların" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Josef'e destek

Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından da Josef de Souza'ya destek paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda "Kaptan!" ifadesine yer verilerek Josef etiketlendi. 

Kulüpten yapılan ikinci paylaşımda ise "Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!" ifadeleri kullanıldı.

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