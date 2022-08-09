Ankaragücü ve Konyaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor karşılaşması 0-0 bitti.

10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, ceza sahasının sağ çaprazındaki Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada Bruno Paz'ın sol kanattan ortasında arka direkte boşta kalan Calvo'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

49. dakikada sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında altıpasın gerisinde topla buluşan Beridze'nin şutunda kaleci Sehic, mutlak golü önledi.

85. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ali Sowe ceza sahası sol çaprazdan şutunu çekti, top uzak köşeden auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

MKE Ankaragücü, bir sezon sonra Süper Lig'de çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Dalcı: Takımın uyumundan, tempodan, mücadeleden memnunum

Mustafa Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini belirtti.

Ligde geçen sezon doğru işler yapan, kompakt oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerine işaret eden Dalcı, "Biz oyun olarak ilk yarı maçı koparabilirdik. İlk yarı oyunu forse ettik. Geçiş oyunlarını çok doğru yaptık. İlk devre çok uyumlu oynadığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

İkinci yarının dengeli geçtiğini dile getiren Dalcı, "Son 20 dakika gelgitli bir maç oldu, iki takım da kazanabilirdi. Duran top harici pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Takımın uyumundan, tempodan, mücadeleden memnunum. Bir puan da bu ligde önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Jese Rodriguez'in fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve şu an en fazla 30 dakika oynayabileceğini belirten Dalcı, İspanyol futbolcunun VavaCars Fatih Karagümrük maçında hazır olmasını hedeflediklerini kaydetti.