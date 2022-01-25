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Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı
Ankara'da etkisini sürdüren kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, poşet, tepsi, bidon, leğen ve kızaklarla ara sokaklarda kayak yaptı.

Ankara'da kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar gece sokaklara çıktı. Çeşitli mahallelerde karla kaplanan sokaklara çıkan vatandaşlar, karın tadını kayak yaparak çıkarmaya çalıştı. Poşet, tepsi, bidon, leğen ve kendi yaptıkları kızaklarla kayan birçok kişi eğlencenin tadını çıkardı. 

FOTO GALERİ

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