Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı

Ankara'da etkisini sürdüren kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, poşet, tepsi, bidon, leğen ve kızaklarla ara sokaklarda kayak yaptı.
25 Ocak 2022 Salı 10:15
Ankara'da kar yağışının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar gece sokaklara çıktı. Çeşitli mahallelerde karla kaplanan sokaklara çıkan vatandaşlar, karın tadını kayak yaparak çıkarmaya çalıştı. Poşet, tepsi, bidon, leğen ve kendi yaptıkları kızaklarla kayan birçok kişi eğlencenin tadını çıkardı.
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