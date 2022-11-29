Ankara'nın Çankaya ilçesinde takla atan araç böyle görüntülendi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatte hatalı dönüş yapan otomobilin çarptığı otomobil, savrularak takla attı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Trafiğin en yoğun olduğu saatte Tunalı Hilmi caddesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yolu kontrol etmeden dikkatsizce Hacıyolu sokağına dönmek için manevra yapınca, güzergah üzerindeki otomobile çarptı. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak ters vaziyette durdu. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar takla atan araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.