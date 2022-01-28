Ankara’nın ilk 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde Öğrencilere Eğitim Verildi

Mamak Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak ve farkındalık yaratmak adına öğrencilere atıklar tanıtılarak geri dönüşüm hakkında sunum yapıldı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Mamak Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak ve farkındalık yaratmak adına öğrencilere atıklar tanıtılarak geri dönüşüm hakkında sunum yapıldı. Ankara’nın ilk 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleştirilen sunumda, Özel Sınav Koleji öğrencileri kağıttan metale, camdan plastiğe kadar evlerinden getirdikleri atık maddeleri atık kumbaralarına attılar. Eğitim sonrasında atık maddelerin geri dönüşüme kazandırılmasındaki faydalarını yerinde öğrenen öğrenciler, verilen eğitimin farkındalık yarattığını ve kendilerine bu imkanı sağlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini ilettiler.

Geri Dönüşümde Farkındalık Yaratıyoruz

Çocuklara verdikleri eğitimle, tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürerek doğal kaynaklarımızı tüketmeden yeni ürünler elde etmeyi amaçladıklarını ifade eden Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, “Kullanılarak atılan ürünleri çöp olarak görmüyor, onları geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimle öğrencilerimize geri dönüşüm kapsamında farkındalık yaratıyoruz. Çevreyi korumak, bir seçenek değil, mecburiyetimizdir. Mamak Belediyesi olarak doğaya ve yeşile saygılı çevre anlayışıyla yeni çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.