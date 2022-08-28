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Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için kısa süreli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri için kısa süreli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saat boyunca Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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