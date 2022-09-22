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‘Ankaray Kitap İstasyonu’ kütüphanesine büyük ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dikimevi Ankaray istasyonunda açılan ‘Ankaray Kitap İstasyonu’ kütüphanesine büyük ilgi görüyor. Ankaray İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, “Amacımız kitap okuma alışkanlığını artırmak” dedi.
‘Ankaray Kitap İstasyonu’ kütüphanesine büyük ilgi görüyor

Dikimevi Ankaray İstasyonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Ankaray Kitap İstasyonu kütüphanesine vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bir hafta içinde kütüphanede bulunan 7500 kitaptan 5500 tanesi okunmak için vatandaşlar tarafından alındı. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Ego İş Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ankaray İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, “ Kütüphanemizdeki öncelikli amacımız vatandaşlarımıza özellikle öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek. Metro'da Ankaray'da seyahat ederken kitap okumalarını sağlamak” diyerek kütüphaneyi ve vatandaşların tepkisi anlattı.

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 KÜTÜPHANE 7500 KİTABA SAHİP 

Ankaray İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, “Öncelikle Başkanımız Mansur Yavaş’ın 'Ankara’yı kültür ve sanatında başkenti yapma' sloganı doğrultusunda önce Kızılay istasyonunda 48 kitap ile metro vagonu içinde ilk mini kütüphanemizi açtık. Bu kütüphanemiz yolcularımızdan çok yoğun bir ilgi gördü. Bu sebeple Ankaray Dikimevi istasyonumuzda öğrencilerimizin derste çalışabilecekleri, toplam 7500 kitaba sahip kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz okullarına giderken vatandaşlarımız da işlerine giderken Metro ve Ankaray'da buradan kitaplarını alıp yol boyunca okuyup tekrardan iade edebilirler” ifadelerini kullandı.

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 BİR HAFTADA 5500 KİTAP OKUNDU 

Özcan, “ Vatandaşlarımız kimlik kartlarıyla kütüphanemize gelip kayıt yaptırıp kitap alabilirler. Vatandaşlarımızdan ilgi çok fazla ilk Kızılay istasyonunda 48 kitapla başlamıştık. Dikimevin de 7500 kitabımız var. Geçtiğimiz hafta 5500 kitabımız vatandaşlar tarafından alınmış. Her geçen gün ilgi artmakta kütüphanemizde konseptinin güzel olması sebebi ile öğrencilerimiz gelip ders çalışıyorlar. Ankaray işletmesinin hattı üzerinde üniversitelerimizin fakülteleri ve liselerimiz bulunuyor. Bu nedenle özellikle kış aylarında çok fazla öğrenci bu hattı kullanıyor. Bu nedenle kütüphanemizi Dikimevi istasyonuna açtık. Adını da ‘Ankaray Kitap İstasyonu’ koyduğumuz kütüphanemizi kazandırmış olduk” şeklinde konuştu.

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 SABAH 8 VE AKŞAM 6 ARASINDA HİZMET VERİYOR 

Ankaray İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, “Kütüphanemizde genelde yolcularımızın yolculuğuna hitap etmesi adına roman ve hikâye kitapları var. Öğrencilerimiz sağladığımız bu okuma ortamında buraya gelip gönül rahatlığı ile derslerini çalışabilirler. Kütüphanemiz sabah 8 ve akşam 6 arasında hizmet veriyor. Tabi ilerleyen zamanlarda kapanış saatini daha ileriye çekmeye çalışıyoruz. Yolcularımız kütüphane istasyonumuzu gördükçe vatandaşlarımızdan talepler geliyor. İlerleyen zamanlarda diğer istasyonlara da bu şekilde çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Tüm yolcularımızı seyahatlerin de kütüphanemizden kitap alıp okumaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız kitap desteği de de bulunabilirler. Kütüphanemizde ne kadar fazla kitap olursa o kitap daha fazla kişiye ulaşacaktır. Vatandaşlarımızdan kütüphanemize kitap bağışında bulunmalarını istiyoruz ”dedi.   

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA- 

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