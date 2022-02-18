  • BIST 2.027,14
  • Altın 828.037
  • Dolar 13.6125
  • Euro 15.4779
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte parti parti son oy oranları

Anketlerdeki son durum ne? Hangi parti ne kadar oy alıyor? Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma şirketlerinin temsilcileri canlı yayında son anketlerin sonuçlarını paylaştı.
Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte parti parti son oy oranları

ŞİRKETLER SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, AREA Araştırma Başkanı Murat Karan ve Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici son anketlerin sonuçlarını paylaştı.

AKTAŞ'TAN DEĞERLENDİRME!

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, yapılan son anketi şu sözlerle değerlendirdi;

CHP'nin 10 yıldır oy oranında artış veya eksilmesi 2 puan civarında gidiyor. Bizim son 8 aydır gözlemlediğimiz artış ve düşüş sadece İYİ Parti'de var. 11'e düşüyor, 14'e çıkıyor. CHP'nin artışı ve eksilmesi milimetrik. CHP bugünlerde 26 çizgisinde.

AKTAŞ SON ANKETİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Bizim gördüğümüz tabloda iktidar partisi iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. Bizim araştırmalarda 7-8 ay ortalamasında 37-38 diyebiliriz.

Bizim son ankette AK Parti 37,6 olarak çıktı. CHP 26, İYİ Parti 12. HDP MHP'nin önünde. MHP HDP'ye oranlarda çok yakın.

Küçük partilerde DEVA 1 ila 2 arasında. Gelecek Partisi ise 1, 1,5 arasında.

AKTAŞ İLGİNÇ DETAYI PAYLAŞTI

Çok ilginç bir şey var. DEVA, Gelecek ve Saadet'ten küçük küçük Yeniden Refah Partisi'ne oy geçişi oluyor.

DAŞDEMİR SON ANKETİ AÇIKLADI! AK PARTİ FARKLA ZİRVEDE!

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.

Daşdemir açıklamasında şu ifadaleri kullandı;

Anketimize göre en önemli sorun olarak yüzde 70,2 ile ekonomi görülüyor. 'Peki bu sorunu hangi parti çözer?' dediğimizde AK Parti yüzde 30,2 ile birinci sırada, CHP yüzde 25,2 ile ikinci sırada yer alıyor.

Şu anki yapmış olduğumuz araştırmayı elektrik zamlarının kendisini çok ve net bir şekilde hissettirdiği bir dönemde yaptık.Partilerin oy oranına baktığımızda kararsızlar dağıtıldığına AK Parti'nin oy oranını koruduğunu görüyoruz.

CHP'nin oy oranında biraz yükselme var. Burada HDP'den kısmı olarak CHP'ye geçiş var.

Daşdemir'ın açıkladığı sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde;

AK PARTİ : 36.5
CHP : 26.7
İyi Parti : 10.9
MHP : 10.2
HDP: 9.7
DEVA: 1.3
Türkiye Değişim Partisi: 1.1
Memleket Partisi: 0.8
Saadet Partisi: 0.7
Büyük Birlik Partisi: 0.6
Yeniden Refah: 0.7
Gelecek Partisi: 0.5

AREA ARAŞTIMA SONUÇLARI

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Karan açıklamasında, ''AK Parti, 32,0, CHP 27,1 İYİ Parti 15,4, HDP 10,2, MHP, 8,2 Deva, 3,3, Kararsız / Hiçbiri 15,0'' ifadelerini kullandı.

GEZİCİ ANKET SONUÇLARI

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'nin açıkladığı anket sonuçları şu şakilde;

Gezici açıklamasında, ''Bizim anketimize göre; AK Parti yüzde 31,3, CHP yüzde 27,2, İYİ Parti yüzde 12,1, HDP yüzde 11,5, MHP yüzde 8,1 oy alıyor.'' ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk su altı müzesinin heykelleri içler acısı18 Şubat 2022 Cuma 09:56
  • Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü18 Şubat 2022 Cuma 09:54
  • Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de18 Şubat 2022 Cuma 09:40
  • Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte parti parti son oy oranları18 Şubat 2022 Cuma 09:38
  • Baharın müjdecisi cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Masailer topraklarında kalmak için hükümete karşı 2,3 milyon imza topladı18 Şubat 2022 Cuma 09:34
  • Güney Çin Denizi'ne düşen F-35 görüntülerini sızdıran 5 ABD askeri suçlu bulundu18 Şubat 2022 Cuma 09:33
  • Dört milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları başladı18 Şubat 2022 Cuma 09:32
  • FETÖ'ye büyük operasyon: 45 ilde gözaltı kararı!18 Şubat 2022 Cuma 09:30
  • Cep yakan sebze fiyatları geriledi: Salatalık 35 TL'den 13 TL'ye düştü18 Şubat 2022 Cuma 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti