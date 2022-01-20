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Anne-Çocuk oyun evleri yeniden açıldı

Sincan Belediyesi’nin Anne-Çocuk oyun evleri pandemi sonrası yeniden faaliyete geçti. Çocukların anneleriyle birlikte oyun oynayıp, spor yaptığı evlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Anne-Çocuk oyun evleri yeniden açıldı

Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren Sincan Belediyesi Anne-Çocuk Evleri kapılarını çocuklar için yeniden açtı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan faaliyetlerle; çocukların bir arada zaman geçirmesi, iletişim kurması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 

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OYUN EVLERİNDE TEK KURAL VAR

3-6 yaş arası çocuklar ve annelerinin faydalanabildiği anne-çocuk oyun evlerinde minikler, rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor. Anne-Çocuk Oyun Evlerinde tek kural, anne ve çocuğun birlikte oyun oynaması. Bu ay yapılacak etkinliklerde ise Jimnastik Eğitimi, Masal Dünyası ve Oyunlarla İngilizce var. 
Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent ve Evliya Çelebi olmak üzere üç noktada, haftada 6 gün (pazar günü kapalı) hizmet veriyor. Girişte HES kodu sorgulaması yapılan oyun evlerinde faaliyetlere katılmak için randevu almak gerekmiyor. 

Sincan Belediyesi Anne-Çocuk Evlerinin adresleri ise şöyle:
-Temelli Anne Çocuk Oyun Evi İstiklal Mahallesi Göl Sokak.
-Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi 29 Ekim Mh. 65.Sokak.
-Evliya Çelebi Anne Çocuk Oyun Evi Malazgirt Mah.93.Cadde.

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