  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Anneler Günü'ne de evlat nöbetinde girdiler

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler HDP binası önündeki evlat nöbetini Anneler Günü'nde buruk da olsa sürdürdü.
Anneler Günü'ne de evlat nöbetinde girdiler

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 286 ailenin dönüşümlü olarak 979 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Buruk girdikleri Anneler Günü'nde de evlat nöbetini sürdüren aileler,  bu tür özel günleri çocukları dönünce kutlamaya başlayacaklarını söyledi.

'ANNELER GÜNÜ BİZİM NEYİMİZE'

2015’te 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren Pınar Biçer, hasta olduğunu ve ölmeden önce kızını son kez görmek istediğini söyledi. Biçer, "3 yıla yakındır buradayız. Anneler günü gelmiş bizim neyimize. Gözyaşlarımız sel olup gidiyor. Ben hastalıklarla savaşıyorum. Buradan kızıma sesleniyorum. Kızım ne olur gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Gel Türk bayrağı herkese yeterdir. Bayram geldi bizim ev taziye gibiydi. Biz yaşamıyoruz, ölüyoruz. Çocuklarımızı götürmüşler dağlara 'Ya öldüreceksin ya öleceksin' diyorlar. Yastıkları taştır, üstleri yağmurdur. Sesimi duy yavrum ben seni çağırmaktan bıktım. Hastayım, ne olur gel. Ölmeden seni görmek istiyorum" dedi.

'SEN OLUNCA, BENİM ANNELER GÜNÜM OLACAK'

2015 yılında 22 yaşında kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ da evladı olmadan anneler gününü kutlamayacağını dile getirerek, "Bize Anneler Günü yoktur. 7 yıldır bana Anneler Günü yok. Bugün de bu cansız fotoğrafa bakarak ağladım. Gözyaşım dinmedi, içimdeki ateş dinmedi. Çünkü oğlum burada olsaydı bana bir çiçek getirecekti. Eğer parası olmazsa kırlarda bana çiçek toplardı, papatyalar toplardı getirirdi.  Anneler Günü'mü kutlardı. Ben de onu bir papatya gibi koklardım. Kucağıma alır 7 yılın hasretini giderirdim. Oğlum, sen olunca ancak benim Anneler Günü'm olacak. Sen o gün annenden yeni doğmuş gibi olacaksın" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koyun yüklü kamyonetin otomobile, ardından bariyerlere çarptığı kazada, 18 koyun öldü08 Mayıs 2022 Pazar 16:06
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kendi aramızda dayanışmayı güçlendirdiğimizde birçok sorun kolayca çözülebilecektir08 Mayıs 2022 Pazar 15:56
  • MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi08 Mayıs 2022 Pazar 15:09
  • Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulunuyor08 Mayıs 2022 Pazar 15:05
  • Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te şampiyon oldu08 Mayıs 2022 Pazar 15:04
  • Kadınlar, Van Gölü için 430 kilometre yürüyecek08 Mayıs 2022 Pazar 15:04
  • 100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı08 Mayıs 2022 Pazar 13:14
  • Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde mezarı başında anıldı08 Mayıs 2022 Pazar 13:13
  • MSB'den 'Anneler Günü' klibi08 Mayıs 2022 Pazar 13:06
  • Ağıla giren kurtlar, 200 koyunu öldürdü08 Mayıs 2022 Pazar 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti