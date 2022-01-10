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Annesi ölen, babasının bakamadığı engelli Suna'yı 4'üncü çocukları olarak sahiplendiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 yıl önce annesi ölen engelli Suna Eser'e (13), komşuları 3 çocuk annesi Hadiye Tuna sahip çıktı.
Annesi ölen, babasının bakamadığı engelli Suna'yı 4'üncü çocukları olarak sahiplendiler

Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi'nde mobilya ustası Mehmet ile Ayşe Eser'in tek çocukları Suna, 2 yaşındayken havale geçirince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören Suna, konuşamaz, hareket edemez ve tepki veremez hale geldi. Annesi Ayşe Eser 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedince, Suna, babası Mehmet Eser ile baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca Tuna ailesine giden Mehmet Eser, "Ben artık kızıma bakamıyorum. Size getirdim" dedi. Mehmet Eser, Suna’yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi. Eser, kızını aileye teslim ettikten sonra mahalleden taşınıp, kayıplara karıştı. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti, engelli Suna'ya sahip çıkıp, tüm ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak bakımını üstlendi.

SUNA, 4'ÜNCÜ ÇOCUKLARI OLDU

Suna'ya annesini kaybedene kadar da ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Hadiye Tuna, artık onun da kendisinin bir evladı olduğunu, 3 çocuğundan ayırt etmediğini ifade etti. Hadiye Tuna, "Suna bize ilk geldiğinde hiçbir tepki vermiyordu. Biz Suna'yı gerek özel eğitime götürerek, gerek devamlı konuşarak tepki vermesini sağladık. Şimdi konuştuğumu da anlıyor, gülüyor, tepki verebiliyor. Annesini iki yıl önce kaybettik. Suna'nın hiç kimsesi yoktu. Gönüllü olarak ben evladım olarak kabul ettim. Artık büyüdüğü için bakımı biraz zor. Yaşı büyüdü, kilo aldı, kronik hastalığı var, tıkanma yapıyor, astım bronşiti var. Suna bizim ailemizin bir parçası oldu artık. Üç çocuğum vardı, Suna'yla birlikte artık 4 evladım var. Hepimiz çok seviyoruz. Bedensel olarak hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor maalesef, konuşamadığı için de ağladığı zaman yemek istediğini anlayabiliyorum artık. Her ihtiyacını da severek, isteyerek, gönülden yapıyorum" dedi. 

'KARDEŞİM OLDU'

Geçirdiği iş kazası sonucu bir eli zarar gören tekstil işçisi Ramazan Tuna, Suna'ya tüm aile olarak sahiplendiklerini belirterek, "O artık bizim çocuğumuz oldu" dedi.

Tuna ailesinin oğulları vatani görevini yapan Serdar, eğitimlerini sürdüren Bilge ve Feyza da Suna'yı kardeşleri gibi sahiplendi. Ailenin küçük kızı Feyza Tuna (16), Suna'nın gelmesiyle evlerindeki mutluluğun daha arttığını belirterek, "Suna ile aramız çok iyi, iyi ki evimize geldi öz kardeşim gibi. Benim kardeşim oldu. Çok seviyorum onu. Eve geldiğim de onunla zaman geçiriyorum. Konuşuyorum ve o da çok mutlu oluyor, gülerek bana tepki veriyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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