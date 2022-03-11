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Annesine şişe atan sanığa 2 yıl hapis

Bolu'da mont almak için para istediği annesi Bircan Canayakın’a (58) şişe fırlatıp, zorla parasını aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cüneyt Canayakın (29), 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Annesine şişe atan sanığa 2 yıl hapis

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Bircan Canayakın ve oğlu Cüneyt Canayakın arasında geçen yıl şubat ayında mont parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cüneyt Canayakın, annesine şişe fırlatıp, elindeki parayı zorla aldı. Bircan Canayakın da savcılığa giderek oğlundan şikayetçi oldu. Cüneyt Canayakın hakkında 'konutta yağma', 'üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlamalarıyla dava açıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık Cüneyt Canayakın, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Bircan Canayakın ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı verilen Cüneyt Canayakın, kendisinin de annesinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Olay günü, hava çok soğuktu ve mont almak için annemden para istedim. Para vermeyerek bana ters laflar etti. Ben de kafasına doğru şişe attım ama isabet etmedi. Küfür ve hakaret ettiğim doğru ama malına falan zarar verip yağmada bulunmadım" dedi. 

'TEDAVİ GÖRMESİNİ İSTİYORUM'

Oğlunun şizofreni hastası olduğunu belirten Bircan Canayakın ise, "Bana hakaretler edip, kafama şişe fırlattı. İş yerimdeki mallara da zarar verdi. Sürekli küfürler ve hakaretlerde bulundu. Onun tedavi görmesini istiyorum. Bu yüzden şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın annesine attığı şişeyi 'silah' kabul ederek Cüneyt Canayakın hakkında 'konutta yağmaya teşebbüs', 'üst soya karşı silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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