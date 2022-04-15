  • BIST 2.481,28
  • Altın 928.456
  • Dolar 14.6346
  • Euro 15.8326
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Annesinin evlenmek istediği adamı vuran saldırgan yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Burhanettin Limoncu'yu (42) dün marketin önünde göğsünden pompalı av tüfeğiyle yaralayan Berat Sevim (19) polis tarafından yakalandı.
Annesinin evlenmek istediği adamı vuran saldırgan yakalandı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Zarife Uysal ile evlilik kararı alan Burhanettin Limoncu, kiraladıkları evi yakınlarıyla temizlemeye gitti. Limoncu temizlik yapılan dairenin bulunduğu binanın bahçesinde beklerken Zarife Uysal'ın oğlu Berat Sevim yanına geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı, Sevim, pompalı av tüfeğiyle Limoncu'yu kovaladı. Sevim, Limoncu'yu sığındığı marketin önünde vurdu.

ALANYA'DA YAKALANDI 
Yüz, kol, bacak ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Burhanettin Limoncu, çağırılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından 34 EEB 737 plakalı otomobiliyle kaçan Berat Sevim ise Alanya ilçesinde polis tarafından yakalanıp adli işlemler için Serik'e getirildi.

ANNESİNİN EVLİLİGİNE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN VURMUŞ 
Polis merkezindeki ifadesinde Sevim, annesi Zarife Uysal'ın birlikte yaşama isteği üzerine 2 gün önce Serik'e geldiğini, annesinin Limoncu ile evlenmesini istemediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı. Sevim, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bu arada Zarife Uysal'ın dün Serik Adliyesi'nde savcılığa verdiği dilekçede kendisini tehdit eden oğlu hakkında uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 
 Bu arada saldırı anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sevim'in Limoncu'yu kovaladığı, tüfekle ateş edip kaçtığı görüldü. Limoncu'nun markete sığınırken plastik tabure ile kendini korumaya çalışması o sırada marketten çıkan bir kadının da önünde yer alan Berat Sevim'i eliyle önlemeye çalıştığı görülüyor. Tedavisi süren Burhanettin Limoncu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çip krizi ve Kovid-19 motosiklet talebinde kuyruk oluşturdu15 Nisan 2022 Cuma 12:32
  • 8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış15 Nisan 2022 Cuma 12:15
  • Selahaddin Gülen'in 212 FETÖ mensubunu teşhisi, indirim gerekçesi sayıldı15 Nisan 2022 Cuma 12:13
  • Sert kış, balıkçının umudunu seneye bıraktı15 Nisan 2022 Cuma 12:12
  • Üzerinden 26 bin TL çıkan dilenci, 'Bunlar zekat ve fitre parası' dedi15 Nisan 2022 Cuma 11:37
  • Okul yolunda 8 köpeğin saldırdığı çocuğun vücuduna 80 dikiş atıldı15 Nisan 2022 Cuma 11:36
  • Virüs Tesla'yı vurdu! 40 bin araç kayıp15 Nisan 2022 Cuma 11:34
  • Karaismailoğlu'ndan 'Ukrayna' açıklaması: O gemileri oradan almamız gerek!15 Nisan 2022 Cuma 11:33
  • Maltepe’de trafikte çocuk sürücü15 Nisan 2022 Cuma 11:33
  • İlkbaharın renkleri Alibeyköy Barajı'nda görsel şölen oluşturdu15 Nisan 2022 Cuma 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti