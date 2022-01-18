  • BIST 2.081,25
  • Altın 783.35207
  • Dolar 13.5535
  • Euro 15.4563
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Antalya Hipodromu yarın kapılarını açıyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü hipodromu olma özelliğini taşıyan ve kış aylarında önemli bir yerli turizm hareketliliği sağlaması beklenen Antalya Hipodromu, yarın kapılarını açıyor.
Antalya Hipodromu yarın kapılarını açıyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'ndeki 810 dönümlük araziye kurulan ve sentetik ile yarı sentetik olmak üzere iki yarış pistine sahip hipodromun açılışı için yarın saat 13.30'da tören düzenlenecek. Tören için Merkez Muratpaşa Camisi ve Döşemealtı Kaymakamlık binası önünden seferler düzenlenecek.

Antalya Hipodromu'nda kış ve sonbahar yarış sezonlarında Arap atları için 105, İngiliz atları için 137 olmak üzere 242 koşu gerçekleştirilecek.

Koşular, ocak-aralık arasında her çarşamba ve cuma günleri haftada 2 yarış günü şeklinde olacak. Saat 14.00'te ilk startın verileceği açılış programında birbirinden heyecanlı 7 koşu gerçekleştirilecek. Bu mücadelelerin 5'i İngiliz, 2'si ise Arap safkanlarına mahsus olarak düzenlenecek. Halis Karataş, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Hışman Çizik ve Mehmet Kaya gibi kariyerleri başarılarla dolu jokeyler, bu yarışlarda at binerek Antalya'da ilk kez piste çıkacak.

Türkiye'nin gece yarışlarına ev sahipliği yapabilecek sekizinci hipodromu haline gelecek Antalya Hipodromu'nda aydınlatma çalışmaları tamamlandığında gece yarışları da devreye girecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pelitözü Göleti'nde su seviyesi düştü18 Ocak 2022 Salı 11:18
  • Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Serçeysen serçeliğini bil18 Ocak 2022 Salı 11:16
  • Yankesicilikten yakalandı; 22,5 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı18 Ocak 2022 Salı 11:02
  • MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı18 Ocak 2022 Salı 11:01
  • Adana’da kaçak 8 milyon 440 bin makaron ele geçirildi: 7 gözaltı18 Ocak 2022 Salı 11:00
  • Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Serçeysen serçeliğini bil18 Ocak 2022 Salı 10:55
  • Antalya Hipodromu yarın kapılarını açıyor18 Ocak 2022 Salı 10:44
  • Elektronik haberleşme abonelikleri e-Devlet üzerinden başlatılabilecek18 Ocak 2022 Salı 10:14
  • Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı 'gelin beni alın' dedi18 Ocak 2022 Salı 10:08
  • BTK'nın Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de18 Ocak 2022 Salı 10:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti