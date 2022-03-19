  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -3 °C
»

Antalya-Konya kara yolu TIR geçişlerine kapatıldı!

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Antalya-Konya kara yolu TIR geçişlerine kapatıldı!

Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kar lastiği ve zinciri bulunan diğer araçların trafikte olmasına izin veriliyor. Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesleki yeterlilik belgesiyle de kuyumculuk yetki belgesi alınabilecek19 Mart 2022 Cumartesi 09:54
  • Avrupa'da skandal uygulama: Ukraynalılar için göçmenleri attılar19 Mart 2022 Cumartesi 09:45
  • TEM'de korkunç kaza! Bariyerlere saplandı19 Mart 2022 Cumartesi 09:30
  • Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü19 Mart 2022 Cumartesi 09:00
  • Nevruz ateşi Etimesgut'ta yanacak19 Mart 2022 Cumartesi 03:26
  • Vali Yerlikaya: 17.30'dan itibaren motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir18 Mart 2022 Cuma 22:00
  • İBB Başkanı İmamoğlu AKOM'da kar önlemlerine ilişkin konuştu18 Mart 2022 Cuma 21:41
  • 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı18 Mart 2022 Cuma 19:44
  • Çanakkale Köprüsü açıldı! Erdoğan: Yıllık 415 milyon euro kazanç sağlayacak18 Mart 2022 Cuma 18:41
  • Samsun'da 50 bin kamu çalışanına 'Çanakkale menüsü' ikramı18 Mart 2022 Cuma 16:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti