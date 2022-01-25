  • BIST 1.945,07
  • Altın 795.45685
  • Dolar 13.4734
  • Euro 15.2122
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -8 °C
»

Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı

ANTALYA’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.
Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı

Akseki’nin Güçlüköy Mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santimi bulurken, bazı yüksek kesimlerde yer yer 100 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü kaydedildi.

Manavgat’ın Hacıobası mevkisinde bulunan kontrol noktasından itibaren TIR’ların Akseki yönüne salınmadığı belirtildi. Akseki’nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Alacabel’de tipi nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da arızaya giden 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı25 Ocak 2022 Salı 20:16
  • Başakşehir'de otomobil yangınına giden ekibin zor anları25 Ocak 2022 Salı 19:18
  • Erzincan- Erzurum kara yolu TIR kazası nedeniyle 1 saat ulaşıma kapandı25 Ocak 2022 Salı 18:20
  • Şırnak'ta ahır yangınında 65 küçükbaş öldü25 Ocak 2022 Salı 17:22
  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul'da kar yağışı bugün de devam edecek25 Ocak 2022 Salı 10:17
  • Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı24 Ocak 2022 Pazartesi 22:17
  • Arnavutköy'de yüzlerde araç yolda mahsur durumda24 Ocak 2022 Pazartesi 22:17
  • Silivri'de kar nedeniyle vatandaşlar duraklarda uzun süre bekledi24 Ocak 2022 Pazartesi 21:03
  • Kar nedeniyle mahsur kalan kalp hastası için ekipler seferber oldu24 Ocak 2022 Pazartesi 21:02
  • Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi24 Ocak 2022 Pazartesi 20:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti