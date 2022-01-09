 Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Türkiye kıyılarında 100'ün üzerinde istilacı türün, denizleri etkisi altına aldığını, bunlardan 67'sinin Antalya Körfezi'ne ulaştığını söyledi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, küresel ısınma başta olmak üzere, Süveyş Kanalı'ndaki derinleşme ve genişletme çalışmaları ile Nil Nehri üzerine yapılan barajların su tutması sonucu Akdeniz'e ulaşan soğuk suyun önünün kesilmesi ve hızlı ısınma kaynaklı etkilerin birleşmesiyle Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'i istila eden balık türü sayısının, son altı ayda arttığını söyledi. Akdeniz'deki egzotik göçlerin hem Atlas Okyanusu'ndan hem Kızıldeniz'den geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Korun, türler arasında balon ve aslan balığı başta olmak üzere farklı karides türlerinin, istiridye, deniz kestanesinin yanı sıra, son olarak kırmızı lagos balığının listeye eklendiğini belirtti.

65'TEN 67'YE YÜKSELDİ

Prof. Dr. Jale Korun, göçmen deniz canlılarının ekonomiye kazandırılmasıyla baskın tür olmaktan çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz kıyılarında 100'ün üzerinde göçmen deniz canlısı yaşıyor. Akdeniz'de ise bu sayı geçen yılın ilk altı ayında 65 iken, son altı ayda 67'ye yükseldi. Son olarak kırmızı lagos balığı tespit edildi. Bunların bir kısmı karides türleri, balon balığı, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi ve mağara balığı olarak bilinen penperisler ile pasifik istiridyesi ve inci istiridyesi. Biz şimdi kendimize bunlardan nasıl faydalanabiliriz sorusunu soruyoruz ve buna yönelik pilot çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Antalya Körfezi'nde baskın tür haline gelen balon balığı için önerilerimizi sıralıyoruz. Uzakdoğu'da eğitimli kişiler bu balıkları titizlikle temizleyip etlerini servise hazırlıyor. Bu eğitimler neden burada verilmesin ve balon balıklarının tavuk etine benzeyen etleri sağlıklı bir şekilde tüketilmesin. Eğer bunlar olursa avlanmalarının önü açılır hem de baskınlıkları hafifletilir.

'BALON BALIĞININ ZEHRİNDEN YARARLANILABİLİR'

Göçmen türler arasına son giren kırmızı lagos balığının etinin lezzetli ve değerli olduğunu anlatan Prof. Dr. Korun, "Bunların ekonomiye katkısı olacağını düşünüyorum. Bizim için önemli türler. Aynı zamanda balon balığının zehrinin de tıp başta olmak üzere başka sektörlerde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Nasıl bir yılanın veya akrebin zehri farklı nedenlerle işlenerek insanlığın hizmetine sunuluyorsa, balon balığının zehri üzerinde de bu şekilde bir çalışma yapılabilir" diye konuştu.