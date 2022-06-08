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Antalya, lüks yolcu gemisi Spirit of Adventure ile gelen 529 turisti ağırladı

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, İngiltere bayraklı lüks yolcu gemisi Spirit of Adventure'a ev sahipliği yaptı.
Antalya, lüks yolcu gemisi Spirit of Adventure ile gelen 529 turisti ağırladı

Kıbrıs Rum Kesimi'nin liman kenti Baf'tan gelen ve 529 yolcusu bulunan, 236 metre uzunluğunda ve 31,2 metre genişliğindeki gemi, QTerminals Antalya'da bir gün kaldıktan sonra Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin Antalya ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

Liman olarak sezon boyunca dünyanın birçok noktasından gelen gemileri ağırlamaya devam edeceklerini bildiren Sert, "Binlerce yolcusuyla büyük gemileri limanımızda konuk etmek hem bizim için hem de Akdeniz'in en önemli kruvaziyer rotalarından biri olan ülkemiz için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Limanda toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskele, 1830 metrekarelik yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 990 metrekarelik bagaj alanının bulunduğunu aktaran Sert, yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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