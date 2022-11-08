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Antalya'da 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı.
Antalya'da 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ilçesinde, deniz yolu ile İtalya’ya kaçmaya çalışan 124 kaçak göçmen ile göçmenleri İtalya’ya kaçırmaya çalışan 9 organizatör olduğu ihbarını alıp, ortak operasyon düzenledi. Demre’ye bağlı Kapaklı Mahallesi Sahili’ndeki Çağıllı Plajı’na düzenlenen operasyonda, yabancı bandıralı, ‘KACHA’ adlı bir tekneye binmeye çalışan 30’u kadın, 37’si çocuk, çoğunluğu Afgan olan İran, Filistin ve Suriyeli toplam 124 kaçak göçmen yakalanarak, gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri, Demre’ye getiren ve suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan hepsi Türk 9 şüpheli de aynı anda gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, binmeye çalıştıkları tekne ile Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Demre’nin Çayağzı Limanı’na getirildi. Kaçak göçmenler, tekneden indirilerek otobüslerle, jandarma ekipleri eşliğinde Demre Kapalı Spor Salonu’na getirildi. Burada yemek verilen ve sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlere kimlik tespiti yapıldı.

Öte yandan operasyonda, kaçak göçmenleri taşıyan tekne ile 1 kamyon ve 2 otomobile de el konuldu. İşlemleri tamamlanan 124 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi’ne gönderildi. 9 organizatör ise işlemlerin ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.

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