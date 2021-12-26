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Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak

Antalya Valisi Yazıcı, turizmi 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek "2022 turizm verilerinde 2019 rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğiz. Sektörden aldığım bilgilere göre güzel geçecek bir yıl geliyor." dedi.
Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda dernek üyeleriyle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Antalya'nın turizmde öncü şehir olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Şehrimiz turizm şehri, tüm sektörler turizme çıkıyor. Bu sebeple bütün firmalarımızla her aşamada bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu toplantılar turizm açısından önemli. 2022'nin turizmde çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. 2022 turizm verilerinde, 2019'un (15 milyon 644 bin 108) rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğiz. Sektörden aldığım bilgilere göre güzel geçecek bir yıl geliyor." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadelede önemli aşamaya gelindiğini ifade eden Yazıcı, Antalya'nın hem tarım hem turizmin başkenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birini Antalya'nın sağladığını aktaran Yazıcı, "Turizmde bu sene yakaladığımız sayılar hem şehir hem ülke ekonomisine büyük katkılar sundu. Turizm anlamında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi hizmetler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Turizm konusunda çok başarılı bir özel sektörümüz var"
Turizmden alınan payı el birliğiyle artırmak istediklerini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Turizmin 12 aya yayılması için önemli çalışmalarımız var. Bunun şehrin ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inanıyorum. Antalya'nın bunu başarabilecek altyapısı var. Sağlık, spor gibi birçok alternatifi turizme kazandırma ve turizmi şehrimizde 12 aya çıkararak değere dönüştürme noktasında yenilikçi çalışmalarımız sürüyor. Turizm konusunda çok başarılı bir özel sektörümüz var. Biz de devlet olarak sektör temsilcilerimize her konuda gerekli desteği vermeye hazırız."

ANTGİAD Başkanı Osman Sert de dernek olarak 170 üye, 20 bin istihdamla ve 10 milyar liralık ciroyla hem Antalya'ya hem ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

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