Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bir bölgede, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adrasan Sahili'ne yakın Sazak yolu girişindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, yangının önünü kesebilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele ettiklerini bildirdi. Saat 16.45'te çıkan yangına ilk müdahalenin saat 16.55'te gerçekleştirildiğini aktaran Dikici, yangının ormanlık alanda çıktığını, çıkış sebebinin çalışma sonunda belli olacağını söyledi.

Yangına 200 personel, 9 uçak, 9 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Bölgede tatil yapan bazı turistler de kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.