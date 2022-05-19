Antalya’da binlerce kişi fener alayında yürüdü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya’da binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

Antalya’da milli mücadelenin başlangıcı 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıldönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği fener alayı ile kutlandı. Konyaaltı Varyant’tan başlayan fener alayına binlerce vatandaş ve sporcu katıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı, etrafının tamamen bariyerlerle kapatıldığı alana girmek isteyen vatandaşlar yapılan iki farklı aramanın ardından saat 18.00’den sonra giriş yaptı.

Kortejin önünde ‘Cumhuriyet İçin Antalya El Ele’ yazılı pankart taşınırken, ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar sloganlar atıp marşlar söyleyerek yürüdü. Kortejde yürüyenler arasında kentte yaşayan yerleşik yabancıların olduğu görülürken, bazı çocuklar ise ebeveynlerinin omuzlarında yürüyüşe katıldı.

Katılımcılar grubun önünde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun çaldığı marşlara eşlik ederek Konyaaltı Caddesi’ni takiben Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Fener alayının ardından meydanda Burcu Güneş ve Emircan İğrek konser verdi.