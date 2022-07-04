Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Etler Mahallesi Hapılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına 2 helikopter ve bir uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.
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