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Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 8 yıl önce açılan Dostluk Parkı'ndaki Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkalar, 2 kişinin saldırısına uğradı.
Antalya'da Dostluk Parkı'ndaki matruşkalara saldırı

Rus ve Ukraynalıların hem tatil hem de yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği kentlerden Antalya'da, 2014'te Konyaaltı Belediyesi'nce Liman Mahallesi'nde, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik açılan Dostluk Parkı’ndaki matruşkalar, saat 02.00 sıralarında 2 şüphelinin saldırısına uğradı. 8 matruşkadan ikisi yerlerinden sökülerek, parçalandı. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 şüpheli diğer bebekleri de kırmaya çalışırken, parkın önünden geçen 4 kişi duruma müdahale etti. Bunun üzerine şüpheliler kırdıkları 2 matruşka bebeği kaldırımın üzerine fırlatarak, küfredip kaçtı.

Duruma müdahale edenlerden Serkan Külcü, şüphelileri yakalamak isterken ayağından sakatlandığını belirterek, "Matruşka Park'ta çok gürültülü şekilde eğlenen iri kıyım 2 gence müdahale ettik. Ellerinde telefon vardı. Birisi diğerini çekiyordu. Tahminimizce zarar verme anlarını canlı yayın yapıyorlardı. Bizim uyarılarımıza rağmen parkın simgesi olan matruşka bebekleri kırıp yanlarında götürmeye çalıştılar. Biz 4 kişiydik. Seslendik, 'Ne yapıyorsunuz durun' dedik. 22-23 yaşlarında 2 kişiydi. Birisi çekime devam ediyordu. Parktaki matruşkalar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. En küçük olan ikisini kırmayı başardılar. Orta boydakini kırmaya çalışırken biz yetiştik. Biz orada olmasaydık parktaki her şeyi dağıtmaya ant içmiş gibiydiler. Genç oldukları için kaçıp gittiler, yakalayamadık. Gecenin ikisinde bu cesareti nasıl buldular anlamıyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri ise saldırıyla ilgili yasal işlem başlattıklarını belirterek, matruşkaların bakım-onarımı için atölyeye taşındığını kaydetti.

BOYALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Matruşka bebekler, 2 ay önce de boyalı saldırıya uğradı. Yüz kısımlarının kırmızıya boyandığı ihbarıyla parka gelen belediye ekipleri, matruşka bebekleri temizledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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