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Antalya'da kamyon kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun kayalığa çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Antalya'da kamyon kayalığa çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Antalya istikametine gitmekte olan M.Y. (41) yönetimindeki 16 AN 950 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kayalık alana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonda bulunan H.Ü.’nün (47) hayatını kaybettiği tespit edildi. Hafif yaralanan sürücü  M.Y. ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından H.Ü.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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