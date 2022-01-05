Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu

Antalya'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı (57) boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan Vural E. (58), Malatya'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Malatya’da dün İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Vural E., 17 Aralık günü arkadaşı Saadet Tutkanç'ı Antalya'daki evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini de sandığa sakladığını belirterek teslim oldu. Ekipler, Antalya polisine bilgi verdi. Bunun üzerine Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde eve giden polis ekipleri, Saadet Tutkanç'ın cesedini sandıkta buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Saadet Tutkanç'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Antalya'da toprağa verileceği belirtildi.

Vural E.'nin Antalya'ya getirileceği kaydedildi.