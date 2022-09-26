Antalya'da otelde çekiçli cinayetin videosu ortaya çıktı

Antalya’da bir otelde yaşanan ve Rus turistin gerçekleştirdiği çekiçli cinayetin videosu ortaya çıktı. Soğukkanlı katil, babasını çekiçle katlederken bir de videoya çekmiş ve bunu da sosyal medyadan yayınlamış.

Antalya’da lüks bir otelde Rus turistin çekiçli cinayet in video su ortaya çıktı. Soğukkanlı katil, babasını çekiçle katlederken bir de videoya çekmiş ve bunu da sosyal medyadan yayınlamış.

Antalya Manavgat’ın Çolaklı Mahallesi’nde 5 yıldızlı lüks otelde kan donduran bir olay yaşandı. Otelde tatil yapan Rus Dmitry Stepanov, tartıştığı anne ve babasına çekiçle saldırdı. Rus turist Stepanov’ın çekiçli saldırısı sonucu baba ölürken, anne ağır yaralandı.

Şok olay geçtiğimiz 17 eylül gecesi yaşandı. Soğukkanlı katilin, babasını çekiçle katlederken bir de videoya çektiği ortaya çıktı. Antalya otelde çekiçli cinayetin videosu kan dondurdu.

ÇEKİÇLİ CİNAYETİ VİDEOYA ÇEKMİŞ

Dmitry Stepanov'un anne ve babasıyla bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı saptandı. Katil evlat Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle babasının ve annesinin başlarına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı belirlendi.

SOSYAL MEDYA DETAYI

İşlediği cinayeti ayrıntılı şekilde video kaydına alıp sosyal medyada yayınlayan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan çıkıp otelden yaya ayrıldığı belirlendi. Stepanov'un videosunun, şikayet üzerine sosyal medya sitesi tarafından yayından kaldırıldığı saptandı.

Çekici sakladığı yastığın altından alan Stepanov'un, babasına defalarca vurduğu anları kaydettiği görüntü insanın kanını donduran cinsten… Şok görüntülerde Stepanov'un babasını çekiçle defalarca vurup bayılttığı, koli bandı ile ağzını bağlayıp tel ile boğarak öldürdüğü anlar, görüntülere anbean yansıdı.

VE İTİRAF VİDEOSU

Çekiçli cinayetin ardından Antalya Kepez’de yakalanıp Manavgat'a getirilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Rus turist Dmitry Stepanov, öncesinde bir kafede cinayeti neden işlediğini anlattığı itiraf videosu çekerek, bunu da sosyal medya sitesinde 'cinayet itirafı' diye paylaştığı belirlendi.



