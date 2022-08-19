  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.533
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı

ANTALYA'da otel servis midibüsü ve oto kurtarma aracının çarpıştığı kazada, 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.
Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemer yolu Topçam mevkisinde meydana geldi. Kemer'deki bir otelde çalışan personeli kent merkezine götüren Şehmuz Fidan yönetimindeki 07 ANG 938 plakalı servis midibüsü, Kumluca'da bozulan çöp arabasını Antalya merkeze götüren Ömer Kızılağaç (22) idaresindeki 07 VFB 08 plakalı oto kurtarma aracına arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

4'Ü AĞIR 27 YARALI

Can pazarının yaşandığı kazada servis midibüsü şoförü Şehmuz Fidan ile araçta bulunan 26 otel personeli yaralandı. Midibüste sıkışan sürücü Fidan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye götürüldü. Yaralanan 26 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çekici şoförü Ömer Kızılağaç ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolu tek şeritten açarak trafik akışını sağladı. 

Çekici şoförü Ömer Kızılağaç, kaza anını anlattı. Kızılağaç, trafiğin durduğu esnada otobüsün arkadan kendisine vurduğunu ve çarpmanın etkisiyle kendisinin de önde duran başka bir servis midibüsüne çarptığını söyledi. Kızılağaç, "Trafik kilitlenmişti. Arkadaki şoför beni görmedi, sanırım virajdan dolayı bana çarptı" diye konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı19 Ağustos 2022 Cuma 19:21
  • Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapattı19 Ağustos 2022 Cuma 19:21
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, toprağa verildi19 Ağustos 2022 Cuma 18:24
  • Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı19 Ağustos 2022 Cuma 18:24
  • AK Partili Türkayık’ın acı günü: Babası vefat etti19 Ağustos 2022 Cuma 11:31
  • Samsun Vezirköprü'de 3 kardeş kuyuda zehirlenerek hayatlarını kaybetti19 Ağustos 2022 Cuma 09:53
  • Ankara Valisi Şahin'in annesi İstanbul'da toprağa verildi19 Ağustos 2022 Cuma 09:47
  • Mamak'ta bir otomobil araçlara çarpıp kaçtı, ölümü sebep oldu19 Ağustos 2022 Cuma 09:38
  • Ayaş Yolu'nda kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü19 Ağustos 2022 Cuma 09:36
  • Küçükçekmece'de kira zammı kavgasında ortalık savaş alanına döndü19 Ağustos 2022 Cuma 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti