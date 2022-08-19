  • BIST 3.020,20
  • Altın 1016.783
  • Dolar 18.099
  • Euro 18.1615
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı

ANTALYA'da evde çıkan yangında mahsur kalan engelli Fatma (74) ve kocası Ali Gembeş (74) ile torunları Berkay Gembeş (7) komşuları tarafından kurtarıldı.
Antalya'da yangında mahsur kalan çifti ve torunlarını komşuları kurtardı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 sokak üzerinde yer alan 8 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanları ve alevleri gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'KOMŞULAR DIŞARIYA ÇIKARDI, ÜZERİNE SU DÖKÜP SU İÇİRDİ'

İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinleri daireye girerek içeride bulunan engelli Fatma Gembeş ile kocası Ali Gembeş ve torunları 7 yaşındaki Berkay Gembeş'i çıkartarak, aşağıya indirdi. Yangın ve dumandan etkilendiği görülen Fatma Gembeş'e komşuları üzerine su dökerek rahatlatmaya çalışıp su içirdi. Sağlık ekipleri Fatma ve eşi Ali Gembeş'e müdahele ederek tedavisini yaptı. Berkay'ın ise yangından etkilenmediği belirlendi. Ssağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Berkay, yangını haber alarak gelen babasına teslim edildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Bu arada sokakta toplanan vatandaşlar, yangını ve itfaiyenin müdahalesini cep telefonu ile kaydetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı19 Ağustos 2022 Cuma 19:21
  • Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapattı19 Ağustos 2022 Cuma 19:21
  • Antalya'da servis midibüsü, oto kurtarma aracına çarptı: 4'ü ağır, 27 yaralı19 Ağustos 2022 Cuma 18:24
  • AK Partili Türkayık’ın acı günü: Babası vefat etti19 Ağustos 2022 Cuma 11:31
  • Samsun Vezirköprü'de 3 kardeş kuyuda zehirlenerek hayatlarını kaybetti19 Ağustos 2022 Cuma 09:53
  • Ankara Valisi Şahin'in annesi İstanbul'da toprağa verildi19 Ağustos 2022 Cuma 09:47
  • Mamak'ta bir otomobil araçlara çarpıp kaçtı, ölümü sebep oldu19 Ağustos 2022 Cuma 09:38
  • Ayaş Yolu'nda kamyonet, kamyona çarptı: 1 ölü19 Ağustos 2022 Cuma 09:36
  • Küçükçekmece'de kira zammı kavgasında ortalık savaş alanına döndü19 Ağustos 2022 Cuma 09:28
  • Babasından izinsiz kullandığı traktörle dereye yuvarlanan Güngör, yaşamını yitirdi18 Ağustos 2022 Perşembe 23:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti